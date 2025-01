Si è svolta oggi a palazzo regionale la prima riunione dell'Osservatorio dell'incidentalità stradale.

In relazione alle proprie attribuzioni prefettizie, il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha ritenuto opportuno invitare al tavolo del nuovo organismo di controllo del territorio anche tutti i sindaci e i concessionari autostradali e dei due trafori, oltre alle forze dell'ordine e ai referenti di Anas, Aci e Motorizzazione civile, la cui presenza è già strutturata all'interno dell'Osservatorio.

Istituito lo scorso 3 dicembre con decreto del presidente della Regione, il nuovo strumento di coordinamento e di supporto alla gestione di tutte le questioni afferenti la circolazione stradale ha come obiettivi: il monitoraggio costante sul numero e le tipologie degli incidenti e la misurazione dell'efficacia delle attività di contrasto adottate; il monitoraggio dell'andamento dell'incidentalità con riferimento alle cause dipendenti non soltanto dall'eccesso di velocità, ma anche dalla violazione delle altre norme di comportamento; il monitoraggio dell'impiego dei dispositivi di controllo della velocità.

Dopo l'illustrazione da parte del presidente della Regione Testolin delle ragioni che hanno portato all'istituzione del nuovo osservatorio, prime fra tutte la sicurezza stradale in una terra di frontiera che ospita due delle principali direttrici internazionali, Chiara Massi, dirigente della sezione polizia stradale di Aosta, ha presentato i dati sull'incidentalità stradale in Valle d'Aosta.



