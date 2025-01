La Fiera di Sant'Orso di Donnas torna domenica 19 gennaio

La Fiera del Legno di Sant'Orso di Donnas torna domenica 19 gennaio, preceduta da due giornate di eventi collaterali. L'evento è promosso dal Comitato Fiera in collaborazione con il Comune di Donnas, l'assessorato regionale alle Attività produttive e la Pro loco di Donnas.

Il 19 gennaio, a partire dalle prime luci dell'alba il borgo si animerà dei banchi e dagli espositori ed entrerà nel vivo la Foire de Saint-Ours de Donnas con la partecipazione di circa 380 espositori e 16 scuole di scultura. Durante la manifestazione sarà presente un servizio navetta gratuito dalla Fiera verso Bard e i centri limitrofi, con corse continue dall'area industriale di Pont-Saint-Martin alla rotonda di Hône-Bard, e fermate nei parcheggi segnalati lungo la Statale 26 e al Forte di Bard. Gli autobus sostitutivi della linea ferroviaria Aosta-Ivrea, in collaborazione con Trenitalia e l'assessorato regionale ai Trasporti, effettueranno fermate straordinarie alla stazione di Donnas.

Venerdì 17 gennaio dalle 20 è in programma la veillà nel borgo, dove saranno aperte 21 cantine, alla scoperta di antichi mestieri e di sapori tipici e genuini.

Sabato 18 gennaio alle 14 visita guidata gratuita al Borgo Medievale e dintorni, alle 19.30 tradizionale fiaccolata nella borgata con la Banda Musicale di Donnas e a seguire Santa Messa nella Cappella di Sant'Orso. Alle 21, presso il padiglione vicino a Palazzo Enrielli, si terrà il concerto della mini Banda di Donnas e Junior 'Cep' Band di Occhieppo Inferiore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA