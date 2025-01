Fatturato dello sci a quota 43 milioni, crescita del 7 per cento

Sugli impianti di risalita valdostani la prima parte della stagione dello sci fa segnare numeri superiori a quella passata, che già si era rivelata la migliore di sempre.

Dal 26 ottobre all'Epifania, il fatturato - secondo i dati Avif (Associazione valdostana impianti a fune)i - ha toccato quota 43 milioni 434 mila euro, il 7 per cento in più rispetto alla stagione passata e il 19 per cento sopra la media delle tre precedenti. Aumentano anche i primi ingressi, arrivando a 1 milione 49 mila 591, con un incremento del 7 per cento anche in questo caso sul 2023-2024 e del 12 per cento sulla media delle tre stagioni precedenti.

Crescono ancora di più i passaggi, segno che le persone hanno sciato di più: sono oltre 9 milioni e 300 mila, circa il 9 per cento in più della scorsa stagione.

E' emersa anche una maggiore presenza dei valdostani sulle piste da sci, in concomitanza con lo sconto del 50% stabilito nella stagione in corso per i residenti: le 'carte résident' attive al 6 gennaio scorso sono 14.012, contro le 11.236 della stagione 2023-2024 (più 25 per cento) e le 10.371 del 2022-2023 (più 35 per cento).



