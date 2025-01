Cometto, ancora non sappiamo quando riaprirà via Monte Vodice

"Solo dopo aver aperto tutto potremmo dire le cause esatte e capire come e dove intervenire per ripristinare. In questo momento non possiamo ancora dire quando la situazione tornerà alla normalità''. Così l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Aosta, Corrado Cometto, in merito alla voragine che si è aperta ieri sera in via Monte Vodice.

''I tecnici del Comune - spiega Cometto - stanno già lavorando per capire cosa abbia provocato il cedimento.

Ovviamente ci ha costretto a modificare la viabilità garantendo l'accesso ai residenti nelle zone interessate, il tutto cambiando un po' i sensi di marcia. Non possiamo dire con certezza, fintantoché i tecnici non hanno finito i rilievi, da cosa sia causata. Ma da una mia prima ipotesi potrebbe essere un'erosione dovuta a una perdita d'acqua, o dell'acquedotto o dal canale".



