Cede il manto stradale, voragine in via Monte Vodice ad Aosta

Il manto stradale ha ceduto e, ieri verso le 20.40, si è aperta una voragine in via Monte Vodice ad Aosta, vicino all'incrocio con via Monte Pasubio, nella zona della nuova sede dell'Università. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

"Probabilmente l'acqua, a causa di una perdita, ha eroso il terreno sottostante, lasciando solo lo strato di asfalto. Per fortuna ce ne siamo accorti", commenta il comandante della polizia locale di Aosta, Fabio Fiore.

In attesa dei lavori di ripristino "abbiamo dovuto di fatto dovuto chiudere la via, consentendo l'accesso solo ai residenti, nel limite del possibile", aggiunge. La viabilità nella zona è quindi stata rivoluzionata, con l'inversione del senso di marcia in via Cesare Battisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA