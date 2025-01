Fdi incontra le forze dell'ordine, "vicinanza per il vostro lavoro"

Nell'ambito dell'iniziativa promossa a livello nazionale in tutte le regioni, una delegazione di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta si è recata oggi presso la questura di Aosta, il comando dei carabinieri del gruppo Aosta e quello territoriale della guardia di finanza per "simboleggiare la vicinanza nei confronti delle forze dell'ordine per il lavoro che stanno svolgendo". Lo si legge in una nota del partito.

"Il governo - scrive Fratelli d'Italia Vda - come dimostrano le azioni contro la criminalità organizzata, gli interventi di riqualificazione di Caivano, i recenti sgomberi a Scampia e molti provvedimenti legislativi fra cui quelli contro le occupazioni abusive e che rafforzano la tutela nei confronti degli agenti, sta agendo concretamente, segnando un vero e proprio cambio di passo nella tutela della sicurezza dei cittadini. Ma è solo grazie all'impegno degli uomini e delle donne in divisa che tutto ciò è oggi possibile".

"Per questo Fratelli d'Italia - dice il coordinatore regionale del partito, Alberto Zucchi - ha deciso di rinnovare anche in Valle d'Aosta il proprio sostegno alle forze dell'ordine per le continue aggressioni che subiscono, come nel caso dei vergognosi insulti e quando mettono a rischio la propria vita per difendere la sicurezza dei cittadini".



