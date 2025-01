Clima, a dicembre -57% di precipitazioni sul territorio valdostano

Nel dicembre scorso in Valle d'Aosta "sono caduti in media 23 millimetri di precipitazione, a fronte di una media storica di 54 mm", quindi il 57 per cento in meno. Lo segnala in un post il Centro funzionale della Regione.

Inoltre "le poche perturbazioni, per lo più a carattere nevoso, hanno interessato soprattutto le creste di confine della dorsale Nord della regione, mentre in bassa valle la precipitazione è stata sostanzialmente assente (2 millimetri a Donnas)".

In generale il mese di dicembre scorso in Valle d'Aosta ha fatto registrare "poche precipitazioni e temperature nella media del periodo".

"Le numerose giornate di alta pressione - si legge - hanno fatto registrare elevata escursione termica nel fondovalle". La temperatura minima registrata alla stazione di Saint-Christophe Aeroporto è stata di -6,6 gradi (il 5 dicembre), mentre la massima di 13,3 gradi (il 6 dicembre).

Le portate registrate nella Dora Baltea sono state "in media con il periodo".



