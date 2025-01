Campionati di sci dei vigili del fuoco, attesi mille atleti

Sono oltre mille gli atleti da tutta Italia attesi alla 39/a edizione del Campionato italiano di sci dei vigili del fuoco, in programma da giovedì 16 a sabato 18 gennaio prossimi in Valle d'Aosta.

L'evento - come spiegato in conferenza stampa da Stefano Perri, vice comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - entrerà nel vivo dal punto sportivo nella giornata di venerdì 17, con la gara di slalom gigante alle 9 sulle nevi di Pila.

Alle 18.30, nella stessa località, si disputerà la gara di scialpinismo in notturna. Il giorno seguente a Cogne si terranno le gare di sci di fondo (alle 9) e di snowboard (alle 10). Lo stadio Puchoz ospiterà la cerimonia di apertura (il 16 gennaio) anticipata da una sfilata nel centro storico, dalle 18, di atleti e banda municipale di Aosta, alla presenza delle autorità, e quella di chiusura (il 18 gennaio alle 14.30). Ad aprire l'evento un convegno tecnico nella sala della Bccv (il 16 gennaio dalle 14.30 alle 16.30).

"La Valle d'Aosta ha ospitato per l'ultima volta l'evento nel 1992, a Brusson", ha ricordato il presidente della Regione, Renzo Testolin. "Si tratta - ha aggiunto - di un momento di rilancio dell'attività dei vigili del fuoco che lo scorso anno anno si sono impegnati in aiuto alla comunità di Cogne, toccata dal fenomeno alluvionale", ma anche di una "visione sul futuro" in merito alla "possibilità di un collegamento Aosta-Cogne" in una quadro di "manifestazioni sportive".

L'assessore al Turismo e allo sport, Giulio Grosjacques, ha ricordato l'importanza dell'attività dei vigili del fuoco per la "sicurezza delle nostre comunità" e ha anticipato che "nel pacco gara saranno inserite una serie di opportunità affinché atleti e famiglie possano rimanere a visitare la nostra regione, utilizzando gli impianti anche nei giorni successivi alla manifestazione".

"Il ricordo non può non tornare al lontano 1992, quando, da poco arrivato in Valle d'Aosta, ho avuto la fortuna di partecipare all'organizzazione dell'ottava edizione", ha detto Salvatore Coriale, comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA