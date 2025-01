Buoni carburante agricolo, al via la campagna 2025

Dal 14 gennaio prossimo si apre la campagna di assegnazione del carburante agricolo in esenzione per l'anno 2025. Le richieste per l'assegnazione dei buoni carburanti agricoli agevolati possono essere inoltrate con modalità telematica, tramite l'applicativo Siuma direttamente alla pagina https://siuma.regione.vda.it e sul sito regionale alla pagina Agricoltura https://www.regione.vda.it/agricoltura/default_i.asp, accessibile con credenziali Spid o Cie (carta d'identità elettronica), anche con eventuale delega.

"L'assessorato all'Agricoltura e risorse naturali prosegue il progetto di facilitazione e di supporto alle procedure per le richieste di sostegni legati al mondo agricolo. L'introduzione della modalità telematica per la presentazione delle domande - sottolinea l'assessore Marco Carrel - si inserisce quindi nell'obiettivo che ci siamo preposti: semplificare gli strumenti messi a disposizione degli agricoltori per accedere alle agevolazioni previste dalle normative del settore facilitando il più possibile i nostri allevatori e agricoltori, in un'ottica di flessibilità e efficienza".

Il sistema telematico è anche a disposizione dei distributori autorizzati, che potranno procedere allo scarico informatizzato dei quantitativi consegnati e all'aggiornamento del saldo residuo del buono.

Il termine ultimo per l'invio o la consegna delle domande è il 30 giugno 2025.



