Aperta la caffetteria dell'Università della Valle d'Aosta

E' stata aperta la caffetteria nella nuova sede della didattica dell'Università della Valle d'Aosta, in via Monte Vodice.

Il locale, posizionato al piano terra dell'edificio, dispone di una cinquantina di posti a sedere. La caffetteria offre un servizio di bar ristorazione rivolto non soltanto alla comunità accademica, ma all'intera cittadinanza.

L'accesso può avvenire dall'atrio interno dell'ateneo oppure dall'entrata di via Monte Solarolo. Il servizio è garantito negli orari di apertura dell'Università: indicativamente dal lunedì al venerdì e il sabato mattina. Sono servite colazioni, piatti caldi e freddi.

Il servizio di bar caffetteria è stato affidato a Gsi - Gestione servizi integrati srl per una durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo.



