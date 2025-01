Torna Skialp'xperience, lo scialpinismo si fa social in vetta

E' ai nastri di partenza la quinta edizione consecutiva di Skialp'xperience, che prenderà il via sabato 11 gennaio prossimo contagiando altre località con nuovi itinerari. "Sali, scatta e condividi la tua esperienza in Valle d'Aosta": la formula è quella di sempre, che combina la passione per lo scialpinismo, splitboard e racchette da neve, con l'utilizzo dei social media.

Le località coinvolte sono Valgrisenche, Rhêmes-Notre-Dame, La Salle, Ollomont, Bionaz, Saint-Pierre, La Thuile, Aymavilles e Valsavarenche. La partecipazione è gratuita e la formula è senza vincoli stringenti: raggiungere la cima di ogni montagna, immortalare il momento con un selfie accanto alla targa che indica nome e altitudine del picco, condividere l'emozione sui propri profili social taggando Skialp'xperience.

"Le targhette - si legge in una nota dell'organizzazione - rappresentano il simbolo tangibile di una conquista personale: non si tratta di gare o classifiche, bensì della volontà di creare una comunità unita dalla passione per la montagna".

Inoltre "l'importante è vivere l'esperienza in modo responsabile rispettando l'ambiente naturale, un valore che sta alla base dell'intero progetto".

Iscrizioni, regolamento completo ed elenco itinerari sono sul sito 'www.skialpxperience.it'. La festa finale si terrà a Aymavilles il 26 aprile prossimo.



