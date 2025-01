Rai, un nuovo podcast sulla Fiera di Sant'Orso

Tra storie, musiche e contributi d'epoca, la Testata giornalistica regionale della Rai della Valle d'Aosta dedica alla Fiera di Sant'Orso un nuovo podcast, 'Alla fine della Fiera'. Quattro puntate che saranno disponibili gratuitamente e con cadenza settimanale sulla piattaforma Raiplay Sound e sul sito della Tgr Vda, a partire da venerdì 10 gennaio. L'ultimo appuntamento sarà realizzato in Fiera venerdì 31 gennaio, nell'ambito della copertura che la Rai darà alla storica manifestazione.

'Alla fine della Fiera' è un podcast scritto e curato da Silvia Tagliaferri e Francesca Jaccod, giornaliste della Tgr Valle d'Aosta, diretta da Andrea Caglieris.

Tra i protagonisti ci sono artigiani influencer, professionisti capaci di reinventarsi grazie al lavoro manuale, figli che hanno ripensato tecniche e strumenti dei padri. Non mancheranno poi voci e incursioni di musicisti, rapper e cantastorie, per meglio prepararsi alla prossima edizione della Sant'Orso.



