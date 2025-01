Sci nordico, Pellegrino secondo nella skiathlon in Val di Fiemme

Federico Pellegrino ottiene il secondo posto nella 20 km skiathlon maschile della Val di Fiemme, dove si disputa la tappa conclusiva del Tour de ski. Il poliziotto valdostano in finale ha recuperato posizione dopo posizione, tagliando il traguardo 2''4' dopo l'imprendibile norvegese Johannes Klaebo. Terzo l'altro norvegese Jan Thomas Jenssen.

Per Pellegrino si tratta del secondo podio stagionale, dopo il terzo posto nella sprint skating di Lillehammer, il 46esimo complessivo in carriera a livello individuale in Coppa del Mondo, il primo in Val di Fiemme: erano due anni esatti che Chicco non entrava tra i migliori tre in una prova distance, dal terzo posto nell’inseguimento di Oberstdorf, ancora nel Tour de Ski 2023.

Il secondo posto permette a Federico Pellegrino di balzare al sesto posto della classifica generale con un ritardo di 2’56 da Klaebo, ma i giochi per il podio restano aperti, con Erik Valnes secondo a 2’18, seguito da Vermeulen (2’29), Moseby (2’29) e dal francese Lapalus (2’44). Domani il Tour de Ski si conclude con la mass start finale in tecnica libera che dal Centro del Fondo di Lago di Tesero risalirà verso il Doss dei Laresi, sull’Alpe Cermis.

