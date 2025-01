Saldi in Valle d'Aosta, Federmoda 'essere i primi ha premiato'

Buona partenza per i saldi invernali in Valle d'Aosta, che per prima in Italia, giovedì 2 gennaio scorso, ha iniziato le vendite di fine stagione in virtù di una legge regionale che ne disciplina i tempi.

"La stagione è partita molta bene. Aver iniziato per primi ci ha dato risalto mediatico a livello nazionale, e così molti turisti sono venuti a trovarci già da giovedì", sottolinea Francesco Napoli, presidente di Federmoda Valle d'Aosta. In particolare "per approfittare dei saldi in molti sono arrivati ad Aosta dalle località sciistiche" del resto della regione, dove la stagione turistica è partita solo da un paio di settimane e per questo non tutti i commercianti hanno iniziato da subito i saldi.

"Quest'anno - spiega Napoli - abbiamo notato che i clienti hanno preferito acquistare subito, magari accontentandosi di percentuali di sconto del 20 per cento, ma approfittando di una buona varietà di scelta".



