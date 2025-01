Pericolo valanghe 3-marcato a Nord-ovest della Valle d'Aosta

Il grado di pericolo valanghe per la giornata di oggi fuori dalle piste dei comprensori è 3-marcato sopra i 2.000 metri di quota - e 1-debole al di sotto - in Val di Rhemes, Val Veny, Valgrisenche, Val Ferret, Val di La Thuile e nell'area del Gran San Bernardo e di Ollomont. Lo riporta il bollettino neve e valanghe.

Viene raccomandata attenzione a riguardo degli "strati deboli persistenti" e della "neve ventata".

"Soprattutto lungo il confine con la Francia a partire dal pomeriggio - si legge - cadranno da 5 a 15 centimetri di neve al di sopra dei 1800 metri circa. Con neve fresca e vento in parte moderato proveniente da ovest durante il pomeriggio si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata. La neve fresca e la neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi come pure sui pendii carichi di neve ventata".

Nei prossimi giorni "il pericolo di valanghe diminuirà progressivamente. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi sono ancora possibili valanghe per lo più di piccole dimensioni".

Sul resto del territorio regionale il grado di pericolo valanghe per oggi si attesta tra 2-moderato e 1-debole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA