Brignone fuori a Kranjska Gora, vince Sara Hector

Federica Brignone fuori nella prima manche del gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, quarto impegno stagionale tra le porte larghe. La svedese Sara Hector, - 32 anni, oro a Pechino e settima vittoria in carriera che le vale il primato in classifica generale oltre che in quella di disciplina - ha dominato la gara in 1'54''86. Sul podio - il secondo per lei e per i colori dell'Albania - la giovane Lara Colturi in 1' 56''28 e la neozelandese Alice Robinson in 1'56''38. Per l'Italia la migliore è stata Sofia Goggia, ottima quinta in 1'56''93. Giorgia Collomb ha chiuso la prima manche in 31/a posizione, prima delle escluse.

La carabiniera di La Salle è uscita dopo una trentina di secondi di gara: dopo aver accumulato 69 centesimi di ritardo al primo intermedio, inclinandosi all'interno in una curva verso destra è scivolata inesorabilmente fuori dal tracciato.

"Sono molto arrabbiata: ho iniziato a scivolare alla quinta porta - ha detto la valdostana - e da lì mi sono messa sulla difensiva e in queste condizioni se non ti appoggi con convinzione e fiducia rischi di scivolare come è successo a me".





