'Regioni italiane più green', quinta la Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta è quinta nella classifica riferita al 2024 delle 'regioni italiane più green', che si basa sulla percentuale di energia che proviene da fonti rinnovabili rispetto alla percentuale totale di energia consumata nei diversi territori. La graduatoria è stata stilata da Aceper (Associazione dei consumatori e produttori di energie rinnovabili), che dichiara oltre 10.000 associati.

In dettaglio, nella regione autonoma, su 34 gigawattora l'autoconsumo ammonta al 32 per cento (11 gigawattora). Guida la classifica la Liguria (41 per cento), seguita da Lombardia (39 per cento) e Trentino - Alto Adige (39 per cento). La chiude la Puglia (11 per cento), preceduta da Molise (12 per cento) e Basilicata (13 per cento).



