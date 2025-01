Un anno di bus sostitutivi Aosta-Ivrea, Bertschy "grande sintonia di intenti"

"Il 3 gennaio 2024 abbiamo dato avvio a una sfida estremamente complessa, l'aver garantito a tutti l'opportunità di dare voce alle proprie esigenze. Quindi chi gestisce il servizio e chi ne usufruisce ci ha permesso di affrontarla in piena collaborazione e con grande sintonia di intenti. Questo è l'obiettivo da perseguire in futuro per questo servizio e per altri servizi". Così l'assessore regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy, a un anno dall'avvio del servizio di autobus sostitutivo della tratta ferroviaria Aosta-Ivrea, chiusa per lavori di elettrificazione previsti fino al 2026.

L'assessorato fa sapere che la continua interazione con l'utenza, in collaborazione con Trenitalia, ha permesso di modificare fino a dieci volte i programmi di esercizio, in modo da andare incontro alle esigenze dei viaggiatori. Con l'obiettivo di garantire la qualità, sono stati effettuati quasi mille controlli su bus e treni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA