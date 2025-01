Assessore Guichardaz, "Cecilia Sala è la voce di chi voce non ha"

"Cecilia non è solo una giornalista, è una voce potente per chi voce non ha. Con coraggio ha scelto di raccontare le lotte delle donne iraniane, il loro bisogno di libertà e di dignità. Per questo è stata arrestata, ma la sua forza e il suo esempio continuano a risuonare ben oltre le mura di quella prigione". Così in un post l'assessore ai Beni e alle attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz, ricordando l'incontro con Cecilia Sala - ad oggi detenuta in Iran - avvenuto lo scorso 23 novembre in occasione di un evento della Saison culturelle.

"Spero con tutto il cuore - aggiunge Guichardaz - che Cecilia possa tornare presto tra noi, libera, per raccontarci questa sua terribile esperienza e continuare a portare avanti la sua missione. La sua storia non è solo la sua: riguarda tutti noi, il nostro diritto di sapere, di parlare, di essere liberi".

"Cecilia - scrive l'assessore - è stata fermata mentre testimoniava le difficoltà delle donne in Iran e denunciava, con la sua consueta lucidità e passione, le ingiustizie di un regime che teme la libertà di espressione e il potere della stampa".

"Invito tutti - conclude Guichardaz - a non rimanere in silenzio: parlate di Cecilia, condividete la sua storia, sostenete la libertà di stampa e le lotte delle donne iraniane.

Ogni gesto, ogni parola conta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA