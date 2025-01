Via ai saldi in Valle d'Aosta, commercianti fiduciosi

E' cominciata stamane la stagione dei saldi invernali in Valle d'Aosta, prima regione in Italia in virtù di una legge regionale che ne disciplina i tempi.

"Tutti siamo fiduciosi. E' sicuramente un momento atteso dai commercianti del settore tradizionale, soprattutto dell'abbigliamento, e ci auguriamo che possa dare un'ulteriore spinta a un mercato che è leggermente in difficoltà", dice all'ANSA Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta.

L'inizio dei saldi in Valle d'Aosta coincide con un momento di alta presenza turistica, in particolare nelle principali località sciistiche. "E' una realtà - spiega Dominidiato - che abbiamo già messo diverse volte sul tavolo. Ma nessuno è obbligato a iniziare subito i saldi: posso capire, ad esempio, che per il commerciante di Cervinia che ha visto arrivare i primi clienti il 20 dicembre non sia così edificante iniziare i saldi una decina di giorni dopo".

Dall'inizio delle festività ad oggi in Valle d'Aosta "le vendite sono state un po' altalenanti. La riapertura del traforo del Monte Bianco ha incrementato un po' la clientela, perché i nostri vicini francesi hanno ricominciato a farci visita e questo sicuramente ha dato una mano".

"Uno studio generale condotto dal centro studi di Confcommercio dice che - riferisce Dominidiato - c'è un riavvicinamento all'acquisto nei negozi di prossimità. E questo è quello che noi ci aspettavamo, perché ha un doppio significato. Da una parte un ritorno alla fidelizzazione di una certa clientela e dall'altra la non chiusura di attività, il mantenimento delle nostre città, della nostra regione".



