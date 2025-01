Sanità, un nuovo medico di famiglia nel distretto 1

Il prossimo 15 gennaio terminerà il proprio incarico il dottor Marco Arnese, medico di famiglia nel distretto 1, con ambulatori nei comuni di Arvier, Introd, Villeneuve, Valgrisenche e Valsavarenche. Lo sostituirà dal giorno seguente - comunica l'Usl - il dottor Giovanni Pino. Per garantire la continuità assistenziale, gli assistiti del dottor Arnese saranno assegnati in automatico al dottor Pino.

Resta aperta la possibilità di fare un ulteriore cambio per la scelta successiva di un altro medico di base (le modalità della procedura si trovano all'indirizzo https://www.ausl.vda.it/f-a-q/come-fare-per/scelta-e-revoca-del- medico-o-del-pediatra-di-famiglia ).

Gli orari ambulatoriali e il recapito telefonico del dottor Pino sono pubblicati sul sito aziendale nella pagina dedicata (https://www.ausl.vda.it/ricerca-medici-e-pediatri/schede-profes sionisti/medico-assistenza-primaria/pino-giovanni) Il medico riceve su appuntamento telefonico dalle 8 alle 10.





