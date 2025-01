Maxi condominio Cervinia, Vda aperta "danno del piano casa"

"Il grattacielo di Cervinia è un esempio del danno che sta causando il piano casa regionale quando la pianificazione del territorio non è gestita.

Ricordiamo anche il condominio 'vista mare' all'arco d'Augusto di Aosta e il grande condominio che si sta costruendo a Gressan, oltre ai numerosi interventi a Courmayeur". Così in una nota Valle d'Aosta aperta.

Secondo la coalizione politica "la responsabilità principale è in capo all'attuale maggioranza regionale Uv e Pd, ma non bisogna dimenticare che varianti ai piani regolatori, deroghe, utilizzo della volumetria condonata...sono tutte competenze in capo ai comuni. Se poi i sindaci concordano con noi che la legge Casa sia da cambiare o abrogare, hanno il diritto e il dovere di chiederlo alla Regione. A partire dal comune più importante, quello di Aosta, che con l'assessore Sartore all'urbanistica (in quota Rete Civica) dovrebbe farsi alfiere di una battaglia per un'immediata moratoria, almeno fino all'approvazione del nuovo Piano territoriale paesistico".

Per Vda aperta "il piano casa non ha più nessuna valenza ambientale o sociale, ma è diventato solo uno strumento di speculazione edilizia che con aumenti volumetrici fino al 35%, a vantaggio di pochi, sta pesando sia sui contribuenti - chiamati a pagare il potenziamento delle infrastrutture di urbanizzazione - sia sul paesaggio e l'ambiente. Come Valle d'Aosta Aperta abbiamo più volte evidenziato il problema nel suo complesso. I comuni non possono più limitarsi a dire che è colpa della Regione, devono riprendere in mano la gestione del territorio e farsi attori del cambiamento di una legge sbagliata e oramai fuori dal tempo dell'attuale crisi economica e climatica".





