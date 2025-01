Casinò di Saint-Vincent, nel 2024 incassi cresciuti del 5,6 per cento

Al Casinò di Saint Vincent il 2024 si chiude con il 5,6% di incassi in più rispetto al 2023. Il totale degli introiti lordi dell'anno appena concluso è pari a 73.295.714 euro, ripartiti in 32.786.036 euro ai tavoli da gioco e 40.509.678 euro alle slot machine. Gli ingressi sono 336.989, in crescita del 3% rispetto al 2023.

Il mese di dicembre si chiude con un incasso per la casa da gioco di 7.882.646 euro, con uno scostamento positivo di 428.323 euro (più 6%) sullo stesso mese del 2023. Le slot machine incassano 4.218.474 euro con un incremento degli introiti del 1% mentre i giochi da tavolo incassano 3.664.172 (più 11%).

Al Grand Hotel Billia i ricavi da vendite dirette nel 2024 sono stati pari a oltre 13 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2023 del 17%. L'occupazione media delle camere dall'inizio dell'anno è del 46%. Riguardo a dicembre, gli introiti delle vendite dirette ammontano a 604.466 euro, il 18% in più rispetto allo stesso mese del 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA