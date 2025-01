Si chiama Sophie la prima nata del 2025 in Valle d'Aosta

Si chiama Sophie la prima bambina nata in Valle d'Aosta nel 2025. L'ultima nata nel 2024 è stata Aurora. I parti sono avvenuti all'ospedale Beauregard di Aosta.

Secondo i dati diffusi dall'Usl nel 2024 sono nati 613 bambini (301 maschi, 312 femmine e 12 gemelli) contro i 705 dell'anno precedente. "Di fronte a questo trend di calo delle nascite - ha detto Livio Leo, direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia al Beauregard - che coinvolge tutto il Paese, noi ginecologi possiamo agire su alcuni importanti fronti. In particolare, il contrasto alla sterilità/infertilità, ed in questo da anni abbiamo in Valle d'Aosta un Centro di ottimo livello che tratta questa patologia compresa quella secondaria ai trattamenti antiproliferativi nelle giovani pazienti oncologiche. Poi c'è il contrasto alle infezioni a trasmissione sessuale che sono tra i principali fattori di infertilità, sia femminile che maschile, in quanto possono dare origine ad alterazioni spesso irreversibili nel funzionamento degli organi della riproduzione. Questo aspetto deve essere veicolato attraverso l'informazione e la formazione dei medici e dei cittadini sulla fertilità e su come proteggerla da cattive abitudini e comportamenti a rischio, adottando, sin da giovanissimi, uno stile di vita salutare".



