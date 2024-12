Italia Polo Challenge per la prima volta sotto il M. Bianco

Dal 14 al 18 gennaio per la prima volta il prestigioso "Italia Polo Challenge" arriva a Courmayeur, sotto il Monte Bianco. Il torneo vedrà sei squadre provenienti da tutto il mondo sfidarsi su un campo innevato in una serie di partite tre contro tre, in un formato veloce e spettacolare che valorizza al massimo l'abilità e la velocità dei giocatori e dei cavalli.

"La suggestiva cornice di Courmayeur - si legge nella presentazione della manifestazione - offre una scenografia perfetta per questo sport antico, che combina eleganza e adrenalina. Sarà un'occasione imperdibile per chi desidera scoprire il fascino del polo sulla neve, un'espressione esclusiva dello sport, che in questa versione invernale diventa ancor più affascinante. Il Monte Bianco, simbolo della maestosità delle Alpi, farà da sfondo alle sfide, rendendo l'esperienza visiva e sportiva davvero unica".

Oltre alle competizioni, l'evento sarà arricchito da un ricco programma di iniziative collaterali "dedicato a coinvolgere gli spettatori, offrendo l'opportunità di avvicinarsi al mondo del polo e alla sua tradizione secolare".



