Giunta Vda approva bilancio preventivo 2025 dell'Usl

La Giunta regionale ha approvato il bilancio preventivo economico 2025 e il Piano triennale degli investimenti 2025-2027 dell'Usl della Valle d'Aosta. Il documento contabile pareggia sulla cifra di 361.846.093 euro e assegna risorse annue in conto capitale per 6.650.000 di euro, destinate al finanziamento di investimenti in ambito sanitario.

"Come per lo scorso anno, con l'Usl, abbiamo lavorato per tornare ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Insieme agli indirizzi e agli obiettivi già approvati nello scorso mese di settembre, il bilancio approvato garantisce ai valdostani, sin dall'inizio dell'anno, l'accesso alle cure di cui hanno bisogno, mantenendo a carico della sanità regionale un impegno di spesa tra i più importanti d'Italia che consente all'azienda di operare in continuità nel garantire i servizi sanitari, rinnovare apparecchiature e strutture sanitarie e proseguire nella digitalizzazione e nel percorso di riorganizzazione avviato sul territorio" ha detto l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi.

La Giunta ha inoltre prorogato, sino al 31 dicembre 2025, la possibilità di ospitare nella struttura ospedaliera Isav di Saint-Pierre pazienti lungodegenti anche non afferenti all'ortopedia, rispondendo alla necessità di fabbisogno di posti letto ospedalieri espresso dall'Usl. "Con la collaborazione di Isav - prosegue Marzi - confermiamo anche per il 2025 l'aumento di 20 posti letto destinati ai ricoveri in lungodegenza nella clinica di St-Pierre. Questo consente, oltre a maggiori posti da destinare ai ricoveri, di liberare 20 posti letto dall'ospedale Parini, riducendo quindi i tempi dei trasferimenti di coloro che dal Pronto soccorso sono in attesa di dimissione per essere ricoverati nei reparti ospedalieri".



