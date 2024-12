L'Esprit à l'Envers festeggia 30 anni di attività

La cooperativa L'Esprit à l'Envers compie 30 anni di attività. Per festeggiare venerdì 10 e sabato 11 gennaio, negli spazi Plus di Aosta, è in programma l'evento "30 anni al rovescio, nelle radici il futuro": si partirà venerdì pomeriggio con "Prospettive cooperative - Il lavoro che cambia, l'impegno che resta, il futuro che si costruisce", un dialogo con Cecilia Strada, europarlamentare, e Giuseppe Scaratti, docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni all'Università di Bergamo. La conferenza verrà preceduta dalla proiezione del docuvideo "Nelle radici, il futuro", in cui L'Esprit à l'Envers si racconta nei suoi 30 anni di lavoro sul territorio con uno sguardo rivolto al futuro.

Seguirà un'azione performativa partecipata a cura di Stalker Teatro e dei partecipanti al laboratorio di comunità.

Sabato pomeriggio sono previsti: "Donare è un verbo da lasciare all'infinito", un laboratorio espressivo a cura della Scuola di italiano DoubleTe; "Baratto Matto", scambio di abiti usati a cura della Bocciofila Quartiere Cogne; e un estratto di "Respect - Il coraggio di avere paura", spettacolo di danza urban/teatro.

Sabato sera invece ci sarà spazio per la musica con il concerto dei The Tamarros, street band musical/teatrale e il dj set di Armando Martellini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA