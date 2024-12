Trofeo Coni, consegnata bandiera a delegazione valdostana

E' stata consegnata la bandiera valdostana al Presidente del Coni Valle d'Aosta Jean Dondeynaz e ad una rappresentanza della delegazione che difenderà i colori valdostani alla finale nazionale del Trofeo Coni Winter, che si svolgerà in Abruzzo, Altopiano delle Rocche e Roccaraso, dal 16 al 19 gennaio 2025. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Renzo Testolin e l'Assessore allo sport, Giulio Grosjacques, ed erano presenti due giovani hockeisti, Michael Bianchi e Nicole Macrì.

Per il Trofeo del Coni sono stati convocati 32 atleti valdostani (12 per l'hockey, 3 per il pattinaggio artistico, 10 per lo sci alpino, 10 per il fondo e 5 per il winter triathlon) e 8 allenatori. I giovani atleti, tra i 10 e i 14 anni, si confronteranno con i coetanei delle altre regioni italiane in 10 diverse discipline di tre Federazioni sportive: Fisi, Fisg e Fitri.

"Il Trofeo Coni - si legge in una nota - è una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. La manifestazione è organizzata in collaborazione con gli organismi sportivi del Coni e ha l'intento di valorizzare l'attività sportiva, dando risalto a quel "sano agonismo" che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva". La Valle d'Aosta ospiterà la prossima edizione del Coni Winter nel dicembre 2025.



