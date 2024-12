Pd, 'il 2025 sarà un anno complesso e impegnativo'

"Quello che ci aspetta sarà un anno complesso e impegnativo, con un doppio appuntamento elettorale (regionali e comunali) al quale stiamo lavorando già da mesi in maniera partecipata". Lo scrive in una nota il Partito Democratico della Valle d'Aosta aggiungendo. "La situazione politica è in continua evoluzione (non si illuda chi crede che la destra non avrà un buon risultato anche nella nostra regione) ma noi abbiamo le idee chiare e siamo pronti a confrontarci su temi strategici come la difesa della sanità pubblica (e più in generale di un sistema di welfare che garantisca le fasce più deboli), la difesa del territorio per il tramite di una serie di declinazioni che garantiscano un ecosistema fragile, e l'idea di uno sviluppo futuro che tenga dentro ragionamenti su turismo, agricoltura, industria e cultura". "Non ci tireremo indietro - conclude il Pd - consapevoli che un confronto che vada oltre le sigle, che non parta da sempre e solo dai temi più divisivi e che metta fine a una serie di questioni perlopiù personali sia l'unica soluzione per mantenere vivo un centro sinistra valdostano".



