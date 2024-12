Gressan, ridefinite le aree a rischio inondazione

La Giunta regionale ha approvato la variante e la revisione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa e a rischio di inondazioni, per il conoide del torrente Viséran, nel Comune di Gressan. "Sulla base di un quadro conoscitivo di maggiore dettaglio basato sulla simulazione bidimensionale condotta - si legge in una nota dell'amministrazione regionale - è stato possibile ridefinire le aree a differente pericolosità, individuando i tiranti e le velocità attesi, sia rispetto alle colate detritiche sia rispetto ai fenomeni di esondazione".





