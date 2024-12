Un turista di Voghera, di 54 anni, è morto oggi pomeriggio mentre era alla guida ad Arnad, in Valle d'Aosta. Secondo quando si è appreso, ha avuto un malore ed è andato a schiantarsi contro alcune auto che lo precedevano sulla strada statale 26, a poca distanza dal centro abitato. La donna che era con lui in auto è rimasta ferita. La vittima era in vacanza a Bard. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri.



