"Sereno o tuttalpiù poco nuvoloso con temperature in lieve flessione". Sono le previsioni dell'ufficio meteorologico regionale per il Capodanno in Valle d'Aosta. Nei primi giorni dell'anno è poi previsto "un brusco calo delle temperature tra giovedì e venerdì quando sarà possibile un debole episodio perturbato".

Fino al 31 dicembre, inoltre, il tempo in Valle d'Aosta sarà soleggiato con venti deboli.



