Laurent Vierin, 'pronti a rientrare nell'Union valdotaine'

Con una lettera consegnata ai vertici dell'Union valdotaine e firmata da Laurent Viérin, 'Orgueil valdotain' ha deciso di aderire alla Réunification delle forze autonomiste in Valle d'Aosta. Lo ha annunciato lo stesso Laurent Viérin, al termine di un incontro tra le parti che è avvenuto il 23 dicembre. La lettera "sancisce ufficialmente il completamento di questo percorso rispondendo positivamente all'appello lanciato per completare la Réunification che prosegue quindi e che vedrà anche da parte di Orgeuil l'adesione a questo progetto".

Alla riunione erano presenti i vertici dell'Union Valdôtaine (il presidente Joël Farcoz e i vice presidenti Patrizia Morelli e Amedeo Follioley oltre al capogruppo Aurelio Margeurettaz) e di Orgueil Valdôtain. Oggetto dell'incontro "il completamento del percorso di ricomposizione dell'area autonomista e la réunification delle diverse anime storiche dell'Union Valdôtaine". Durante la riunione i rappresentanti di Orgueil - si legge in una nota - "hanno sottolineato la volontà che permane di ricomporre l'area autonomista anche se alcuni passaggi del passato avevamo frenato questo percorso dal loro lato allontanandoli dal congresso di giugno scorso".



