Cervim, rinnovato spirito collaborazione con Aosta

"Il rinnovato spirito di collaborazione creatosi rappresenta un passo significativo verso un'azione coordinata per massimizzare i risultati e portare il messaggio dell'unicità della viticoltura eroica e della forza dei suoi protagonisti a un pubblico sempre più ampio". Lo scrive Nicola Abbrescia, presidente del Cervim (Centro di ricerca, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura di montagna, in forte pendenza e delle piccole isole), in una lettera inviata al sindaco di Aosta, Gianni Nuti, "dopo aver chiarito il malinteso scaturito dal mancato coinvolgimento del Cervim ad alcuni eventi".

"Ho avuto il piacere - aggiunge - di presenziare agli approfondimenti dedicati al tema. L'evento si è svolto con grande successo, offrendo un'opportunità preziosa per discutere delle peculiarità della viticoltura estrema e dei valori che essa rappresenta. Come sottolineato dal moderatore Helmuth Kocher, i vini che sono prodotti in territori difficili hanno raggiunto una grande qualità e sono testimoni dei territori e della cultura da cui provengono. Hanno delle storie da raccontare: storie di sacrificio, di passione, di grande dignità. L'evento da voi proposto ha confermato l'importanza dell'unità degli intenti nel promuovere un patrimonio straordinario come quello della viticoltura estrema. Questo momento di dialogo siamo convinti che sia l'inizio di una cooperazione sempre più stretta con tutte le realtà del territorio ivi compresa l'Amministrazione comunale di Aosta".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA