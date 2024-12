Sci, il collegamento La Thuile- La Rosière festeggia 40 anni

Il 4 gennaio prossimo La Thuile e La Rosière festeggeranno i primi 40 anni dell'apertura del collegamento internazionale che ha unito la Francia e l'Italia "sotto l'unica bandiera dello sci senza confini". Il comprensorio Espace San Bernardo offre 152 chilometri di piste e 38 impianti di risalita, distribuiti proprio sui due versanti italiano e francese, e fruibili con un unico skipass.

In occasione di questo traguardo è stato personalizzato il logo già esistente, con un richiamo stilizzato proprio ai 40 anni di storia del comprensorio. Inoltre, è stata organizzata una festa dedicata a tutti gli sciatori: proprio sabato 4 gennaio, al Colle del Piccolo San Bernardo - su cui transita il confine tra i due Paesi - a partire dalle 11.30 fino alle 14 circa verrà offerto a tutti i presenti un aperitivo in musica, con cui celebrare la ricorrenza.

L'evento è frutto della collaborazione tra Funivie Piccolo San Bernardo spa, che gestisce il versante di La Thuile, e la società Dsr che si occupa invece del versante francese, per il tramite del Geie Mont Blanc, Gruppo europeo di interesse economico, nato proprio per supportare le attività che riguardano i due versanti e quindi i due Paesi. Una sinergia che si mostrerà anche attraverso i prodotti offerti (pane, salumi, formaggi, vini e bevande) che rappresenteranno i prodotti tipici della Savoia e della Valle d'Aosta.

La giornata si concluderà con un après ski in Piazzetta funivie a partire dalle 16.30, per coinvolgere anche il paese tutto in questo anniversario.

La manifestazione al Colle del Piccolo San Bernardo si svolgerà solo in caso di bel tempo, e l'accesso sarà possibile solo con sci ai piedi per medi sciatori, mentre l'après ski in paese si svolgerà con qualunque condizione meteo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA