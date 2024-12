Parco del Mont Avic, apre il centro visitatori di Champorcher

In occasione delle festività natalizie il Centro visitatori del Parco Naturale Mont Avic di Champorcher, in località Château, apre le sue porte a tutti i visitatori dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio prossimi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

L'associazione 'Una finestra sul parco', nata dalla collaborazione di cinque giovani donne della zona, accoglie i visitatori per fornire ogni informazione utili per percorrere i sentieri del Parco in sicurezza e rispettando l'ambiente.

Durante la visita si potrà accedere alla parte espositiva in cui trovare la descrizione degli aspetti geologici, morfologici e biologici degli ambienti di alta quota del Parco.

Al primo piano sono illustrate le caratteristiche geologiche e morfologiche del vallone di Dondena ed è presente una ricca serie di immagini fotografiche, reperti, modelli dinamici, oltre a un plastico su cui vengono proiettate carte tematiche.



