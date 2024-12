Giovani, ipotesi di una Cittadella della media Valle

Spunta l'ipotesi di una Cittadella dei giovani della media Valle, dopo quella della bassa Valle aperta l'anno scorso a Verrès. Se ne è parlato durante l'ultima riunione del Consiglio comunale di Châtillon, quando la capogruppo Monique Personnettaz ha chiesto un aggiornamento in merito al tavolo di lavoro dedicato alle problematiche giovanili.

Il sindaco Camillo Dujany ha risposto che vi sono stati più incontri, anche con la Cittadella dei Giovani della Bassa Valle, che ha effettuato una mappatura. Recentemente il Comune di Saint-Vincent ha manifestato disponibilità a collaborare e vi è stato un incontro con l'assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz, che "ha espresso l'interesse per l'apertura di una Cittadella in media Valle".

La questione era diventata di primo piano dopo l'aggressione subita a Châtillon da una quattordicenne il 16 maggio scorso. A picchiarla, in un parcheggio multipiano, erano state delle sue coetanee. Il video del pestaggio era poi stato condiviso via app di messaggistica dagli stessi ragazzi che lo avevano girato con il telefonino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA