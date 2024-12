Morto Rollandin, Rini "è stato un grande valdostano"

"Se n'è andato Augusto Rollandin.

Sembra incredibile anche solo a pensarlo. Se n'è andato l'uomo, ancor prima che il politico, che ha caratterizzato indiscutibilmente gli ultimi decenni della storia della Valle d'Aosta. Augusto Rollandin era un valdostano che amava profondamente la sua terra e le persone che con lui la vivevano e la abitavano". Così Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia, ricorda Augusto Rollandin, morto ieri a 75 anni.

Rini era stata presidente del Consiglio regionale e assessore all'Istruzione e cultura ai tempi delle giunte Rollandin nella 13/a e 14/a legislature "Augusto Rollandin - prosegue Rini - lascia a tutti in eredità due grandi insegnamenti: il primo, puramente politico, è che l'autonomia della nostra amata Valle d'Aosta la si può tutelare e valorizzare solamente attraverso la cura di buone relazioni a livello centrale, poiché non sono le dimensioni di un territorio a fare la differenza se alle spalle ci sono competenza, serietà, pragmatismo e grande lungimiranza. E Augusto Rollandin, sia da presidente della Regione che da senatore della Repubblica, è stato tutto questo.

Il secondo, più personale, è che in politica ci si può anche scontrare sulle idee, senza però mai sconfinare nell'attacco alla persona. Per lui il rispetto non doveva mai venire meno.

Augusto Rollandin è stato un grande valdostano, tanto amato dai valdostani perché in lui percepivano l'empatia, l'umiltà e la determinazione tipiche del popolo di montagna. E una straordinaria dignità, anche nell'affrontare i momenti meno felici della vita. A nome del coordinamento di Forza Italia Valle d'Aosta e mio personale, esprimo le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".



