Il Rally della Valle d'Aosta torna il 3 e il 4 maggio 2025

Si correrà il 3 e 4 maggio 2025 l'edizione numero 46 del Rally Valle d'Aosta. Lo annuncia il presidente dell'Automobile Club Valle d'Aosta, Ettore Viérin.

"Ci siamo ricollocati in un periodo tradizionale per la nostra gara, così come è stato per parecchie edizioni disputate nei primi anni del 2000 - dice Ettore Viérin -, a mio avviso è un periodo congeniale perché essendo all'inizio dei campionati ci può essere maggiore interesse sulla nostra gara e di conseguenza un buon numero di iscritti".

Il Rally Valle d'Aosta è inserito nel Calendario della di Coppa Rally di Zona (Zona 1) come 2/a prova, preceduto, il 13 aprile 2025, dal 19/o Rally Regione Piemonte di Alba, che sarà anche la 2/a gara del campionato italiano Assoluto. Della Zona 1 fanno parte anche Rally di Castiglione Torinese (29 giugno), Rally Valli Ossolane (20 luglio), Rally Città di Torino e Valli di Lanzo (31 agosto), Rally del Rubinetto (21 settembre) e Rally Santo Stefano Belbo (5 ottobre). Anche per l'edizione 2025, Acva sport asd svolgerà il ruolo di co-organizzatore dell'evento.





