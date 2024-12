Testolin, in Valle d'Aosta regionali e comunali a settembre 2025

"Le elezioni, presumibilmente, saranno programmate nel settembre 2025, in una tornata elettorale unica, se questo evidentemente sarà possibile". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, alla Tgr Valle d'Aosta. Per la regione autonoma si profila quindi un accorpamento delle consultazioni elezioni regionali e comunali.

Non riguarda infatti la Valle d'Aosta la circolare del ministero dell'Interno diffusa nelle scorse settimane sullo slittamento del voto in più di duemila comuni, che eleggeranno i propri rappresentanti oltre i cinque anni del naturale mandato, ovvero nell'arco dei sei mesi successivi. Si tratta di un documento, aveva già specificato l'amministrazione regionale, che si riferisce "espressamente alla disciplina statale e ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Inoltre, si ricorda che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha competenza legislativa primaria nella materia e che la legge regionale, ordinariamente, già prevede un turno autunnale per le amministrazioni che scadono nel secondo semestre, diversamente dal resto d'Italia, dove è previsto un solo turno di elezioni amministrative in primavera".



