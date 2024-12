Spelgatti, Parco del Gran Paradiso prima volta in Parlamento

"Il Parco nazionale Gran Paradiso è stato al centro di un evento alla Camera dei deputati. Per la Valle d'Aosta è un segnale importante, la prima volta che il Parco presenta la propria attività in Parlamento. Un ringraziamento al collega Alessandro Giglio Vigna, che ha promosso questo momento di confronto, dimostrando quanto per la Lega sia importante l'attenzione per i territori". Così la senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti, intervenendo al convegno 'Il Parco del Gran Paradiso presenta le attività di ricerca all'interno dell'area protetta più antica d'Italia', che ha visto l'intervento del presidente Mauro Durbano, del direttore del Parco Bruno Bassano, di Ramona Viterbi, responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica e di Alice Brambilla, ricercatrice del Parco.

"Il Parco - aggiunge Spelgatti - rappresenta per noi un'enorme opportunità sotto molteplici punti di vista. Coniugare le attività di tutela dell'ambiente, del territorio e degli animali con quelle antropiche, in modo tale da non essere percepito come un limite, è l'obiettivo che l'ente porta avanti con forza e determinazione. Importante dunque rilanciarlo in un contesto nazionale e internazionale: era l'obiettivo di questo primo passaggio in Parlamento, a cui ne seguirà più avanti anche uno in Senato".



