Sci, Brignone quinta a St. Moritz: "Mi è mancata un po' di decisione"

Vince Cornelia Huetter davanti a Lara Gut ma è grande Italia nel primo dei due superG di St.

Moritz: Sofia Goggia è terza, Elena Curtoni quarta, Federica Brignone quinta, Laura Pirovano sesta.

Per la valdostana, a 0″43 da Hütter, una gara meno fluida del consueto. "Sono partita col giusto atteggiamento, avevo bene in mente cosa fare - ha detto la carabiniera di La Salle - ma in gara ho patito un po', sono andata un paio di volte sotto il palo a grattare e lì ho perso velocità. Era un superG in cui si doveva stare sempre a tempo, ma in due punti non ci sono riuscita. Questo mi fa un po' arrabbiare perché sono errori di fiducia, mi manca un po' di decisione: da una parte sono convinta, dall'altra non trovo la giusta convinzione. Si tratta di mettere a posto tutti i pezzi".



