Neve in arrivo, allerta gialla per valanghe a Nord-ovest

Il Centro funzionale della Regione ha diramato un bollettino di allerta gialla per pericolo valanghe valido domani sulla dorsale di confine, l'area a Nord-ovest del territorio regionale, che va dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per la zona del Monte Bianco e del Gran San Bernardo.

La criticità riguarda "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza".

Il bollettino annuncia "neve da stasera", soprattutto a Nord-ovest. La quota neve domani è prevista a 1.300 metri "forse inizialmente più in basso, in calo nel pomeriggio fino a 600 metri con precipitazioni quasi solo" a Nord-ovest.

A 2.000 metri sono previste medie di 15 centimetri e massime di 45 nella vallata centrale, rispettivamente di 10 e 35 centimetri nelle valli del Monte Rosa e di Champorcher, di 10 e 30 centimetri nelle valli del Gran Paradiso, di 40 e 70 centimetri a Nord ovest.

"Si segnalano inoltre - si legge nel bollettino - vento forte in quota con possibili raffiche nelle valli ed effetto wind-chill in montagna".



