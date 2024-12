Col furgone rubato precipita nel torrente, sottrae un'altra auto e fugge

Alla guida del furgone che aveva rubato poco prima è precipitato nel torrente Lys, quindi è uscito da solo dall'abitacolo, è riuscito a sottrarre un'altra auto ed è fuggito. I fatti sono avvenuti intorno alle 4.30 di oggi.

Il ladro si è impossessato del veicolo commerciale a Perloz, nella bassa valle del Lys. L'obiettivo, probabilmente, era di mettere a segno dei colpi e quindi usare il mezzo per caricare la refurtiva. Una volta arrivato a Gressoney-La-Trinité, comune testata di valle, ha però perso il controllo del veicolo, finendo nel torrente. Con l'auto rubata poco dopo, appartenente a una persona residente in paese, è sceso di nuovo verso valle.

Col furgone rubato precipita nel torrente a Gressoney-La-Trinité, ruba un'altra auto e fugge

Del caso si occupano i carabinieri. Sul posto, per rimuovere il furgone, i vigili del fuoco, professionisti e volontari di Gressoney-La-Trinité. "Il loro intervento è stato eccellente, non abbiamo avuto grossi problemi con la viabilità, visto l'arrivo in mattinata delle auto con gli sciatori diretti agli impianti di risalita", commenta il sindaco, Alessandro Girod.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA