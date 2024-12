Testolin, "positiva la biodiversità della maggioranza"

"Ho utilizzato il termine 'biodiversità' nel senso che ognuno ha un approccio formato da tanti elementi, alcuni di input collegiale, alcuni di input personale, che evidentemente fanno la differenza nel valutare determinate situazioni e io trovo in questo qualcosa positivo, che fa riflettere" e "che fa per certi versi maturare, e può anche incidere sui percorsi che si approcciano. Qualche volta, quando si fa, non si ha magari tempo di dare le giuste comunicazioni o di fare quello che in un contesto plurimo ogni sensibilità si aspetta". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, commentando durante la conferenza stampa di fine anno le frizioni emerse tra le fila della maggioranza regionale la scorsa settimana, durante l'approvazione delle leggi in materia di bilancio.

Con il voto segreto su due ordini del giorno, era spuntato un franco tiratore e la maggioranza nelle stesse occasioni aveva anche votato in ordine sparso, in contrasto con la "scelta condivisa" di astenersi su tutte le iniziative, anticipata proprio dal presidente Testolin.



