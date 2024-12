Savt, la pace protagonista della tessera 2025 disegnata da Aiace

Il Savt ha presentato la nuova tessera associativa 2025 e una collaborazione con l'Aiace Valle d'Aosta (Associazione italiana amici del cinema d'essai).

In occasione del 2025, proclamato anno della pace dalle Nazioni Unite, il sindacato ha scelto di dedicare il tema della tessera alla pace, sottolineando il proprio impegno verso i valori di solidarietà, giustizia sociale e cultura. Ideata per la prima volta dall'Aiace, la tessera raffigura una colomba e una penna stilografica, simboli di pace e responsabilità culturale.

"La colomba e la penna si fondono visivamente, sottolineando il legame tra cultura e pace. Il becco della colomba che sostiene il ramo d'ulivo si trasforma nel tratto deciso della penna, a rappresentare la responsabilità del sapere come forza motrice del cambiamento," ha spiegato Silvia Gasparella, autrice dell'illustrazione.

La collaborazione tra Savt e Aiace proseguirà nel 2025 con il Bref- International short film festival, in programma ad aprile, con l'assegnazione di un premio speciale al miglior cortometraggio che affronta il tema del lavoro e dei diritti dei lavoratori.

"Per il 2025, il Savt ha scelto di dedicare il tema della sua tessera alla pace, un valore universale che sentiamo particolarmente vicino anche perché presente nel nostro statuto.

Parallelamente, all'interno del festival cinematografico, insieme ad Aiace, abbiamo deciso di assegnare un premio speciale al miglior cortometraggio che affronta il mondo del lavoro, perché il cinema è uno strumento potente per raccontare le sfide e i diritti dei lavoratori. Inoltre, il carattere bilingue del festival rispecchia il nostro impegno per la tutela e la valorizzazione del bilinguismo, un pilastro della nostra identità culturale", ha dichiarato Claudio Albertinelli, segretario del Savt.



