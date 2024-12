Sapinet, "2024 anno di resilienza e sviluppo sostenibile"

"Il 2024 è stato segnato dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno che hanno profondamente ferito il territorio valdostano, principalmente nei comuni di Cogne e Valtournenche, ma al tempo stesso hanno messo in rilievo che la Valle d'Aosta può contare su una buona organizzazione delle strutture dedicate all'emergenza, risultanza questa di una solida tradizione legata alle attività di prevenzione, di studio e di monitoraggio del territorio". Così l'assessore alle Opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, nel rapporto annuale 2024.

Per Sapinet "l'impegno per l'ambiente e il territorio si è tradotto in azioni concrete: ampliamento delle aree protette, pianificazione urbanistica, progetti con Arpa e Montagna Sicura".

Proseguono inoltre "gli interventi su infrastrutture, piste ciclabili, impianti sportivi e scuole, oltre all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio regionale. Un anno di resilienza e sviluppo sostenibile per la Valle d'Aosta".



