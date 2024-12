Marzi, in Valle d'Aosta passi avanti nella sanità e nel sociale

"L'approvazione della variante del progetto esecutivo della fase 3 ha rappresentato un significativo traguardo per la comunità valdostana nella realizzazione del nuovo Ospedale regionale: potranno infatti essere avviate le procedure di gara pubblica per l'affidamento dei lavori di questa importante e attesa opera, che consentirà la riorganizzazione complessiva della sanità valdostana". Così l'assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, nel rapporto annuale 2024.

Marzi sottolinea che è stato "avviato lo sviluppo della rete sanitaria e assistenziale sul territorio, potenziata l'assistenza domiciliare e la telemedicina". Sono stati "attivati nuovi servizi gratuiti, tra cui la profilassi neonatale per la bronchiolite e il trattamento delle dipendenze". Inoltre sono stati "rafforzati i centri traumatologici ed è stato istituito l'elisoccorso notturno". Sul fronte sociale sono state avviate "revisioni normative per potenziare interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle politiche abitative e nel contrasto alla violenza di genere".



