Guichardaz, "formazione e inclusione al centro delle politiche"

"Formazione ed educazione sono due pilastri sui quali si regge il glossario della crescita umana" e "per valorizzare maggiormente il nostro sistema educativo, basato su un approccio laboratoriale e inclusivo, sono state dedicate risorse importanti per 'raccontare' come, in questi ultimi anni, si è cercato di contrastare la dispersione scolastica, attraverso azioni sempre più efficaci legate a un orientamento consapevole". Così l'assessore ai Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, nel rapporto annuale 2024.

Si è investito, aggiunge, per "promuovere il benessere a scuola e ampliare l'offerta formativa, grazie anche alla collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta e gli enti musicali". Sul fronte culturale, spicca "l'istituzione del Premio letterario Valle d'Aosta, che mira a valorizzare la lettura come strumento di crescita e dialogo tra culture, diventando un appuntamento stabile nella ricca proposta culturale della regione".



