Guichardaz, "confermato nel 2025 il compleanno di Aosta"

"Nel 2025 Aosta festeggerà i 2050 anni (25 a.C.), così come Napoli festeggerà i 2.500 anni (475 a.C.). Si tratta di date convenzionali, come succede spesso per molte ricorrenze storiche. Anche altre città come Atene, Istanbul, Londra e soprattutto Roma calcolano la loro nascita nel solco della tradizione. L'idea di fondo è quella di celebrare la fondazione della città, riconoscerne le origini, i valori e le tradizioni che l'hanno plasmata nel corso dei secoli. Ogni spunto è un'occasione gradita per confrontarsi e arricchire le conoscenze di tutti". Così l'assessore regionale ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, in relazione alla ricorrenza del 2025/o 'compleanno' di Aosta, dopo le dichiarazioni del fisico Guido Cossard, secondo cui le celebrazioni si sarebbero dovute tenere nel 2026.



